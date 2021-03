Wetter in NRW : Sturm, Schauer und Gewitter am Wochenende

Düsseldorf/Essen Nach „Klaus“ kommt „Luis“: Ein neues Sturmtief bringt am Wochenende Sturm, Schauer und Gewitter nach NRW. Der Wetterdienst rät von Spaziergängen im Wald ab.

„Ich würde nicht unbedingt auf einen Berg klettern oder in den Wald gehen“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen.

Verbreitet seien am Samstag von Westen her Sturmböen zu erwarten - bei Temperaturen von maximal acht bis elf Grad. Im Tagesverlauf gebe es zunehmend kräftige Schauer und Gewitter. Dann seien auch einzelne schwere Sturmböen wahrscheinlich. Auf den Bergspitzen seien orkanartige Böen nicht ausgeschlossen. Im Kreis Kleve am Niederrhein brachen einige Bäume ab. Am Abend schwäche der Wind im Westen ab. Im Münsterland und in Ostwestfalen sei der Sturm in der Nacht vorerst vorbei.