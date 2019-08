Ungemütliches Wetter zum Wochenstart : Starkregen, Gewitter und Sturmböen ziehen über NRW

Düsseldorf Der Sommer macht Pause: Regen, starker Wind und Gewitter bestimmen zu Wochenbeginn das Bild in Nordrhein-Westfalen. Auch in den nächsten Tagen sieht es nicht viel besser aus.

Am Montagnachmittag gibt es in Nordrhein-Westfalen vereinzelt Gewitter, die bis in die Nacht dauern können. Lokal kann dabei auch Starkregen von etwa 15 Litern pro Quadratmetern fallen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Außerdem seien Sturmböen von bis zu 75 Stundenkilometern sowie kleinkörniger Hagel möglich. Laut DWD bleibt es im ganzen Land wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern.