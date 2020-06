Wetter in NRW : Starker Regen und Gewitter können für Überschwemmungen sorgen

Essen Bedeckter Himmel, Regen und Gewitter: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf weitere nasse Tage einstellen. Vereinzelt kann es Überschwemmungen geben.

Am Mittwochnachmittag ziehe ein Tief in Richtung Eifel, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am frühen Mittwochmorgen. Dieses bringe Starkregen und Gewitter. Zwischenzeitlich könne es auch mal mehr als 40 Liter pro Quadratmeter regnen.