Wetter in NRW Sonniges Wochenende erwartet - bis zu 25 Grad

Am Samstag und Sonntag sagt der Wetterdienst Temperaturen von bis zu 25 Grad und am Sonntag sogar sehr viel Sonnenschein voraus. Heiter bis sonnig wird es demnach aber auch schon am Samstag. Im Bergland sagt der DWD für Samstag Temperaturen von 20 bis 24 Grad voraus. Dabei weht meist eine leichte Brise und es bleibt über das ganze Wochenende hinweg niederschlagsfrei.