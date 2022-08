Wetter in NRW: Sonniges und warmes Wochenende - aber Niedrigwasser​

Düsseldorf Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf ein sommerlich warmes Wochenende freuen. Doch durch die lang anhaltende Trockenheit sind die Pegelstände der Flüsse niedrig.

Am Samstag wird es nach Angaben des DWD sonnig und niederschlagsfrei mit Temperaturen von angenehmen 22 bis 24 Grad und um die 18 Grad in Hochlagen. Lediglich eine leichte Brise ist am Mittag und Nachmittag zu spüren. Nachts kühlt es dann auf 11 bis 7 Grad ab - in Tallagen des Berglandes örtlich auf 5 Grad. Wettermäßige Abwechslung wird es auch am Sonntag nicht geben.