Wetter in NRW Sonniger Wochenstart mit bis zu 32 Grad am Montag

Am Montag sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad zu erwarten. Am Niederrhein könne es demnach örtlich sogar bis zu 32 Grad heiß werden. Im höchsten Bergland wird es voraussichtlich zwischen 23 und 26 Grad warm. Dabei bleibt es laut DWD bis zum Abend oft wolkenlos. Mitunter sind ein paar Schleier- oder Quellwolken am Himmel zu sehen.