Wetter in NRW Sonniger, aber frischer Wochenstart – vereinzelt Frost

Am Dienstag und Mittwoch bleibt es in NRW ebenfalls großteils niederschlagsfrei, wie der DWD weiter mitteilte. Lediglich im Osten des Landes kann es am Mittwoch leicht regnen. Die Temperaturen erreichen an beiden Tagen bis zu elf Grad und bis zu sieben Grad in Hochlagen. In der Nacht zu Donnerstag könnte es dann wieder etwas regnen oder sogar schneien.