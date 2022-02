Wetter in NRW : Am Samstag wird es sonnig und trocken – Sonntag meist bewölkt

Am Freitag ist es erst bewölkt, bevor am Samstag die Sonne rauskommt. Foto: dpa/Oliver Berg

Essen Nach dem Regen kommt die Sonne: Nach einem windigen und schauerhaften Freitagvormittag können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen auf Sonnenschein freuen.

Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder sei es etwa am Samstag sonnig oder nur gering bewölkt und niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit.

Der Freitag starte demnach allerdings mit wechselnder Bewölkung und Regen - vor allem rechtsrheinisch. Im Bergland sei auch Schnee möglich. Dazu sei es windig. In Westfalen seien starke und in Kammlagen des Rothaargebirges auch stürmische Böen nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag lassen die Schauer laut DWD schließlich nach und es werden teils längere sonnige Phasen erwartet. Die Höchsttemperaturen erreichen fünf bis acht Grad.

Am Samstag sei es nach dem Nebel sonnig und trocken - bei maximal vier bis acht Grad. Im Hochsauerland könne leichter Dauerfrost auftreten. Auch am Sonntag sei es niederschlagsfrei. Dann sei es aber wieder wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf von Westen auch stark, so die Meteorologen. Die Temperaturen steigen leicht an. In den Nächten rechnet der DWD mit Minusgraden.