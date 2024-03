Wetter in NRW Frühlingswetter bringt Temperaturen bis 17 Grad

Auf frühlingshafte Temperaturen können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen in der neuen Woche einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte, klingt das Wochenende am Sonntag nach einer frostigen Nacht bei bis zu 11 bis 15 Grad aus. Der Tag beginnt demnach im Osten aufgelockert, bevor sich die Wolken verdichten und im Westen schon ab dem Mittag Regen mitbringen. Zum Abend könne auch der Osten ein paar Regentropfen erwarten.