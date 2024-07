Spitzenwerte bis 34 Grad Ein Tag Hochsommer in NRW

Auch am Südstrand des Unterbacher Sees gibt es grüne Wiesen und viele Bäume, die Schatten spenden. Die beiden Düsseldorferinnen Felina und Lucca kommen bei gutem Wetter gerne an den Südstrand. „Die Anbindung vom Zentrum könnte besser sein“, sagt Lucca. „Deshalb war ich zuletzt seltener hier.“ Auch Darin Ibrahim, ihre beiden Söhne Dejan und Sipan sowie Schwägerin Rawanduz Mustafa haben es sich am See gemütlich gemacht. „Ich bin zu Besuch hier und wohne in Süddeutschland. Da haben wir natürlich auch sehr schöne Seen. Aber hier ist es wirklich angenehm“, sagt Mustafa. Für ihren Tag am See hat sich die Familie hervorragend eingedeckt mit allerhand Köstlichkeiten. „Nur regnen soll es bitte schön nicht. Jedenfalls noch nicht“, hofft Mustafa.