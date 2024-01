Wetter in NRW Viel Sonnenschein und bis zu zwölf Grad am Sonntag

Sonne satt erfreut die Menschen in Nordrhein-Westfalen an diesem Wochenende. Auf den wolkenlosen Samstag folgt laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein ebenso sonniger Sonntag, an dem die Temperaturen auf bis zu zwölf Grad steigen können. Nur ein paar Schleierwolken ziehen laut DWD durch.