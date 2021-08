Der Sommer meldet sich zurück : Sonniges Wetter bei bis zu 26 Grad in Nordrhein-Westfalen erwartet

Das Wetter in NRW wird sommerlich. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Am Mittwoch hält der Sommer wieder Einzug in NRW. Sonne und Temeraturen von bis zu 26 Grad versprechen schöne Stunden im Freien. In den kommenden Tagen kann es sogar richtig heiß werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zur Wochenmitte wird es am Mittwoch deutlich wärmer und sonniger in Nordrhein-Westfalen. Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach steigen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad. Der Himmel bleibe den DWD-Experten zufolge am Vormittag weitgehend bewölkt, klare im Tagesverlauf jedoch weiter auf. In höheren Lagen sei mit Temperaturen bis zu 21 Grad zu rechnen.

Nach einem überwiegend regenfreien Mittwoch soll auch die Nacht zum Donnerstag trocken bleiben bei Tiefsttemperaturen von 16 bis 6 Grad. Laut dem DWD sind Dunstfelder möglich.

Die kommenden Tage in Nordrhein-Westfalen sollen sonnig und warm bleiben. Die Temperaturen klettern den DWD-Meteorologen zufolge auf bis zu 30 Grad am Donnerstag und auf 28 Grad am Freitag.

(th/dpa)