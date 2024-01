Wetter-Aussichten NRW steht ein perfektes Winterwochenende bevor

Erst am Sonntag ziehen mehr Wolken nach NRW rein, tagsüber bleibt es zwar auch noch niederschlagsfrei, „es wird aber deutlich wärmer am Sonntag“, wie die DWD-Sprecherin sagt. Die Höchstwerte liegen dann bei plus vier bis 9 Grad Celsius. Am Montag könnte das Wetter übergehen in die bekannte NRW-Winter-Tristesse: Von Nordwesten her kündigt sich dann der erste Regen an und es wird stürmisch-ungemütlich. Aber bis dahin heißt es: warm anziehen und raus in den Schnee.