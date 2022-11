Wetter in NRW : Sonniges und mildes Herbstwetter am Donnerstag

Der goldene herbst ist zurück! Auf NRW kommen heitere, teils sonnige Tage zu. Teilweise ist mit Nebel und Bodenfrost zu rechnen.

In Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen heiteres, teils auch sonniges Wetter erwartet. Am Donnerstag wird es zunächst bewölkt und im Tagesverlauf zunehmend heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen acht und 14 Grad. Es bleibt niederschlagsfrei. In der Nacht zum Freitag zieht gebietsweise dichter Nebel auf. Bei Tiefstwerten zwischen sechs und drei Grad ist stellenweise Frost in Bodennähe möglich.