Wetter in NRW : Hochsommerliche Temperaturen – Sonne und mehr als 30 Grad am Wochenende

Hochsommerliche Temperaturen – Sonne und mehr als 30 Grad am Wochenende

Wetter in NRW

Das Wochenende bringt in NRW sommerliche Temperaturen (Archivbild). Foto: dpa/Roberto Pfeil

Essen Das Wochenende in NRW bleibt sonnig, bis zu 35 Grad kann es werden. Es bleibt trocken, in der Nacht zu Montag kann es zu einzelnen Gewittern kommen. Wegen der Trockenheit herrscht weiter hohe Waldbrandgefahr.

Für Samstag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einige Quellwolken, der Sonntag soll dann wieder mit viel Sonnenschein beginnen. Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten her Wolken auf. Zunächst bleibt es aber trocken. In der Nacht zu Montag sollen sich die Wolken verdichten, in der zweiten Nachthälfte kann es Regen und einzelne Gewitter geben.