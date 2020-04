Wetter in NRW : Sommerlicher Start in die Woche – Regen ab Dienstag

Essen Gute Nachrichten für alle Landwirte, schlechte für alle Sonnenanbeter: Der Montag bleibt der einzige Tag mit Sommerwetter in dieser Woche. Anschließend wird es regnerisch und kühler.

In dieser Woche kommt der von der Landwirtschaft lang ersehnte Regen zurück nach Nordrhein-Westfalen. Am Montag bleibe das Wetter aber zunächst so, wie wir es von den vergangenen Tagen gewohnt sind, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 24 Grad in Köln und Düsseldorf sei es wieder trocken und sonnig. Lediglich hier und da gebe es ein paar Quellwolken.