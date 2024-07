Wetter-Aussichten für NRW Sommer, wo bist du?

In Nordrhein-Westfalen müssen sich die Menschen in den kommenden Tagen auf Regen und teilweise Gewitter einstellen. Am Donnerstag gebe es in der Osthälfte des Bundeslandes örtlich Schauer und Gewitter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei sei Starkregen möglich. Ansonsten bleibe es meist trocken, nur im südlichen Bergland seien kurze Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen demnach bei Höchstwerten zwischen 23 und 27 Grad. Es gehe ein schwacher bis mäßiger Wind.