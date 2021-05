Über 20 Grad in NRW : Endlich, endlich kommt der Sommer

Eine jugne Frau in Zons am Rhein freut sich über ihr Eis in einer Waffel. Meteorologen sagen fürs Wochenende gutes Wetter mit Temperaturen bis zu 23 Grad voraus. (Symbolbild) Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf/Essen Seit Wochen frösteln wir uns in NRW durch den Frühling. Doch es gibt Hoffnung: Ein paar Tage lang müssen wir das nass-kalte Wetter noch durchhalten, dann können wir endlich Badelatschen und Shorts rausholen. Denn der Sommer kommt - und bleibt.

Wann ist es endlich so weit? Wann können wir unsere Winterjacken im Keller verstauen? Wann können wir draußen sitzen und grillen - und nicht nur das Gegrillte drinnen neben der Heizung sitzend, die auf Stufe vier läuft, verputzen? Die Monate April und Mai waren dieses Jahr im Durchschnitt zwei Grad kälter als üblich und sogar fünf Grad kälter als die Vergleichsmonate im vergangenen Jahr. Gefühlt ist der Frühling 2021 in NRW ausgefallen. Harte Wochen für eine pandemiegeplagte Bevölkerung im dritten Lockdown.

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Sonnenlicht. Zwei bis drei Tage müssen wir das Tiefdruckgebiet namens „Nathan“, das für das miese Wetter der letzten Wochen verantwortlich ist, noch aushalten. Laut Daniel Jose-Tüns, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Essen, kann es am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche noch zu Schauern, Gewittern und Sturmböen kommen. „Im Rheinland liegen die Höchstwerte maximal bei 14 Grad“, sagt der Experte.

Aber ab Freitag soll es dann bergauf gehen. „Ein Hochdruckgebiet kommt von Westen her über NRW, die Wolken werden weniger. Wenn die Sonne dann ein paar Stunden Zeit hat, einzustrahlen, wird es auch direkt merklich wärmer“, so Jose-Tüns. Für Freitag sagt er acht bis zehn Sonnenstunden und Temperaturen bis zu 20 Grad voraus. Wie meistens bekommen das Rheinland und der Niederrhein dabei noch ein paar Grad mehr ab als der Ruhrpott und Westfalen. Doch damit nicht genug.

Pünktlich zum Sommerbeginn 2021 wird es warm

Der Freitag ist lediglich der Auftakt für eine lang anhaltende Schönwetterperiode. Ab dem Wochenende können wir täglich mit rund zwei Grad Temperatursteigerung rechnen. „Es wird immer sonniger. Am Samstag gibt es in NRW bestimmt 21 Grad, Sonntag dann 23 Grad und zu Beginn der kommenden Woche wird möglicherweise auch die 25-Grad-Marke schon irgendwo geknackt“, sagt Jose-Tüns. Pünktlich zum offiziellen meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni 2021 kommt der Sommer also doch noch um die Ecke. „Die nass-kalte Witterungsphase ist fürs Erste vorbei“, so der Experte.