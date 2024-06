Wetter in NRW Sommer, Sonne, Fußball – darauf können sich Fans freuen

Das EM-Sommermärchen nimmt in Nordrhein-Westfalen nicht nur sportlich immer mehr Gestalt an. Auch das Wetter spielt in den nächsten Tagen mit. Sowohl die heutigen Spiele in Dortmund und Köln als auch das morgige Spiel in Gelsenkirchen werden nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei sommerlichen Temperaturen ausgetragen. Beim Public Viewing in den Fanzones soll es demnach trocken bleiben.