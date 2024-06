Aussichten für Juli Sommer schaltet erstmal einen Gang zurück

„Scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne“, verspricht eine von vielen Bauernregeln am Siebenschläfertag, der in diesem Jahr auf den heutigen Donnerstag fällt. Kurzer Blick am späten Vormittag aus dem Fenster: Die Sonne scheint, es ist angenehm warm. Darf man sich nun auf einen langen, heißen Sommer freuen? Eher nicht. Liegt doch die Trefferquote, was die Aussage des Siebenschläfertags für die kommenden Wochen angeht, bei unter 50 Prozent. Heißt: Es hat nichts zu sagen, wie der Tag ausfällt. Oder, wie es der Deutsche Wetterdienst (DWD) ausdrückt: Das Wetter der nächsten sieben Wochen kann man nicht am Wetter eines einzelnen Tages festmachen.