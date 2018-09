Wetter in NRW: So wird das Wetter Ende September

Düsseldorf Ohne dicke Jacke geht es nachts kaum mehr. Müssen Autofahrer also schon mit glatten Straßen rechnen? Oder kommt die Sonne doch nochmal raus?

Kalt aber sonnig - das ist die Wetterformel für die nächsten Tage. „In der Nacht von Montag auf Dienstag hatten wir in Münster minus ein Grad und im Sauerland minus zwei Grad, allerdings direkt am Boden“, sagt Cornelia Urban, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD). „Die Lufttemperatur, also dass, was wir in rund zwei Metern Höhe messen, lag bei plus zwei bis fünf Grad, je nach Messstation.“ Man kann also durchaus sagen, die Nächte sind eisig kalt. Aber heißt das auch, dass Autofahrer mit glatten Straßen rechnen müssen?