Wetter in NRW Frühlingshaftes Wetter an Silvester – freie Sicht aufs Feuerwerk?

Zum Jahreswechsel lagen die Temperaturen in den vergangenen Jahren konstant unter zehn Grad. Dass es jetzt so warm ist, liegt an einer Süd-West-Strömung – warme Luft, die pünktlich zum Silvester-Tag über Frankreich zu uns herüberzieht. In Teilen Deutschlands wird beinahe die 20-Grad-Grenze erreicht, „bei bis zu 19 Grad fast schon frühlingshaft, wenn da nur nicht der sehr windige bis stürmische Wind auch in tieferen Lagen wäre“, sagte eine Sprecherin des DWD. Zuletzt wurden im Jahr 1961 solch hohe Temperaturen zu Silvester gemessen. Damals in Mühlheim in Baden-Württemberg mit 17 Grad. Die Höchsttemperatur im Monat Dezember lag bei 24 Grad, ebenfalls im baden-württembergischen Mühlheim am 16. Dezember 1989.