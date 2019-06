Liveblog zum Wetter : So trifft die Hitzewelle die Region

Düsseldorf Der Sommer in NRW dreht in dieser Woche richtig auf: Die Temperaturen kratzen an der 40 Grad-Marke, Schüler kriegen hitzefrei. Wir berichten fortlaufend über die Hitzewelle in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für diese NRW-Städte gibt es am Montag eine amtliche Hitzewarnung

Viele Schulen entscheiden heute, ob es hitzefrei gibt