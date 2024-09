Wetter in NRW Der Sommer verabschiedet sich – so stark gehen die Temperaturen nach unten

Der goldene Spätsommer ist vorerst vorbei. In der neuen Woche zeigt sich die Sonne nur noch selten. Dafür rücken viele Wolken an und es wird kontinuierlich kühler. Grund sind Ausläufer eines Tiefs über England. Am Montag erreichen die Temperaturen noch 20 Grad, am Dienstag 18 Grad, Mittwoch und Donnerstag noch 16 Grad.