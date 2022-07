An die 40 Grad und zahlreiche Waldbrände : So hat NRW den Hitzetag überstanden

Foto: dpa/Feuerwehr Sundern 10 Bilder Die Bilder zur Hitzewelle in NRW

Liveblog Düsseldorf Am bisher heißesten Tag des Jahres gab es in NRW keinen neuen Temperaturrekord, doch es kam zu zahlreichen Bränden. Auch in NRWs Nachbarländer kämpften mit hohen Temperaturen von an die 40 Grad. Doch die die extreme Hitze hat offenbar schon bald ein Ende...

Denn bereits am Mittwoch soll es gewittern, die Temperaturen fallen dann deutlich.