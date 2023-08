Wettertrend für den Herbst September startet sommerlich

Was das Wetter im Oktober betrifft, so lassen sich nur Trends abbilden, die allenfalls eine Tendenz anzeigen. So prognostiziert das Langfristmodell des amerikanischen Wetterdienstes NOAA laut dem Portal wetter.de für den Oktober eine Temperaturabweichung zum langjährigen Mittel von plus zwei Grad – das würde bedeuten, dass der Monat deutlich zu warm ausfällt. Schon der Oktober 2022 war mit einem Plus von 3,53 Grad im Vergleich zur Referenzperiode von 1961 bis 1990 der wärmste Oktober-Monat seit Aufzeichnungsbeginn. Dabei wurden die hohen Werte erst zum Ende des Monats erreicht. Ungewöhnlich ist das laut DWD nicht unbedingt, gibt es doch den Terminus des „Goldenen Oktobers“; in dieser Phase können Tageshöchsttemperaturen im sommerlichen Bereich von 25 bis 28 Grad erreicht werden. Der Sommer muss also noch lange nicht ausgedient haben, auch längere Hitzewellen seien im Herbst durchaus möglich, heißt es beim DWD.