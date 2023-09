Bis zu 27 Grad in NRW Sechs Ausflugstipps für das letzte Sommer-Wochenende

Nach einem Spaziergang rund um das Kloster Knechtsteden in Dormagen, wo die Schafe unter den Obstbäumen dösen, können Musikliebhaber am Samstag, 16. September, um 20 Uhr den Tag in der Klosterbasilika beim Knechtsteden-Festival Alte Musik ausklingen lassen. Die Festivalsaison 2023 steht ganz im Zeichen der Bach-Dynastie. Mehr Infos zum Eröffnungskonzert „Best of Bach Family“ gibt es unter diesem Link.