Wetter in NRW Schneeregen und winterliche Temperaturen zum Wochenende

Denn auch wenn es noch einmal kälter wird, insgesamt wird der Februar in NRW am Ende deutlich zu mild ausfallen, so Thomas Kesseler-Lauterkorn von Klimabüro des DWD. „Die NRW-Mitteltemperatur in diesem Februar wird je nach Restverlauf bei etwa 4,5 bis 4,8 Grad liegen“, sagt er. „Der langjährige Februar-Durchschnittswert beträgt für den Bezugszeitraum 1991 bis 2020 in NRW 2,8 Grad Celsius.“