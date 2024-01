Wetteraussichten Schnee und Glätte zum Wochenstart in NRW

Am Montag wird es laut DWD wechselnd bis stark bewölkt. Es muss mit schauerartigen Niederschläge gerechnet werden, anfangs oft als Schnee, tagsüber im Flachland kurzzeitig auch als Schneeregen. Gebietsweise gibt es Glätte. Im Nordosten sind einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 bis 4 Grad, in Hochlagen bis -3 Grad. Es weht ein mäßiger Wind um West, in Hochlagen oder auch bei Gewitter einzelne starke bis stürmische Böen möglich, im Bergland auch Schneeverwehungen. In der Nacht zum Dienstag wird es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schneeschauern. Verbreitet tritt Glätte auf. Die Tiefstwerte liegen bei -1 bis -3 Grad, in Hochlagen bis -5 Grad. In Hochlagen muss weiter mit starken Böen um West gerechnet werden.