Wetter in NRW Schnee und Frost am Wochenende möglich

Auch der Samstag sieht tagsüber wenig anders aus: Die Wolkendecke lockere immer mal wieder auf, daher klettern die Temperaturen am Tag auf sechs bis sieben Grad. Doch in der Nacht zum Sonntag wird es kühler, die Temperaturen sinken Richtung Gefrierpunkt und können im Bergland auch in den Frostbereich rutschen. „Am Wochenende kann es stellenweise schon zwei bis drei Grad unter null kalt werden“, so die Wetterexpertin. Das Wetter am Sonntag zeige sich ähnlich: Nachts und am Morgen kühl, tagsüber etwas milder.