Wetter in NRW Neuschnee im Sauerland bietet Skivergnügen – kalt auch zu Wochenbeginn

Ein Winterwochenende mit Neuschnee und Minustemperaturen haben viele Menschen im Sauerland genossen. Dort waren in der Nacht zu Samstag bis zu 15 Zentimeter Neuschnee gefallen, so dass sich gute Wintersportverhältnisse boten. Am Sonntag liefen dort 60 Lifte für Skifahrer und Rodler. Bäume und Landschaft zeigten sich in frischem Weiß. Der Winter meldete sich in ganz NRW mit kaltem Wind und eisigen Nächten zurück.