„Überraschungen sind nicht ausgeschlossen“ Wintereinbruch in NRW – zwischen glatten Straßen und Schneedecken

Auch was die Temperaturen anbelangt, weist Hussing auf die extremen Unterschiede hin. „In der Pfalz haben wir am Donnerstag um die 15 Grad. Das ist nicht so weit weg. Im Teutoburger Wald sind es hingegen nur 2 bis 3 Grad.“ Im Rheinland sind hingegen am Mittwoch mit frostigen 3 bis 5 Grad zu rechnen, am Donnerstag und Freitag mit 6 bis 10 Grad. Am Wochenende wird es jedoch wieder kühler mit rund 5 Grad am Samstag. „Überraschungen sind aber nicht ausgeschlossen“, so der Meteorologe. Ein bisschen Optimismus auf den Frühling will er dennoch verbreiten: „Im Süden von NRW könnte man Glück haben.“ Allerdings seien dort die Temperaturen zwar mit 10 Grad etwas wärmer - „dafür regnet es aber“.