Wetter in NRW : Winterwetter mit Schnee, Frost und Glätte erwartet

Düsseldorf Es ist kalt in NRW: Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einstellen. Es kann auch im Flachland Schnee oder Schneeregen fallen. Im Bergland wird Neuschnee erwartet. Winterberg warnt Tagestouristen, in die überfüllte Region zu reisen.

In Nordrhein-Westfalen wird es zur Wochenmitte hin wolkig und regnerisch. Am Dienstagvormittag bleibt der Himmel wolkenverhangen, gebietsweise fällt schauerartiger Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Örtlich seien auch Schnee oder Schneeregen möglich. In den kommenden Tagen und Nächten kann es immer wieder glatte Straßen durch überfrierende Nässe oder Schneeschauer geben.

Das Winterwetter lockt vor allem in den bergigen Regionen in NRW viele Tagestouristen an. Doch in Zeiten des Lockdowns stehen die Ski- und Rodel-Lifte still, die Gastronomie hat geschlossen. In Winterberg kam es in den vergangenen Tagen zu massiven Staus und Unfällen. Sonntag und Montag waren tausende Tagesurlauber nach Winterberg gefahren, Alle Parkkapazitäten waren erschöpft, die Straßen verstopft. Die Stadt ruft Touristen dazu auf, von der Anreise abzusehen.