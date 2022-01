Kaltes Wetter zum Jahresbeginn : Ab Mittwoch schneit es in NRW

Ab Mittwoch schneit es in NRW

Bereits in der Nacht zu Mittwoch wird erster Schnee in NRW erwartet, vielerorts kann es dann auch glatt werden (Symbolbild). Foto: dpa/Dieter Menne

Essen Ab Mittwoch wird es deutlich kälter in NRW – oberhalb von 500 bis 600 Metern kann es glatt werden. Bereits in der Nacht zu Mittwoch wird im Bergland der erste Schnee erwartet.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Dienstag auf wechselhaftes Wetter mit Regen und Schauern einstellen. Der Norden bleibe am Vormittag zunächst vom Regen verschont, im Süden schütte es dagegen zum Teil kräftig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zehn Grad, allerdings sollen die Temperaturen im Laufe des Nachmittags sinken.