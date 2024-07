Nur leichte Abkühlung Nach der Hitze – Schauer und kräftige Gewitter in NRW am Sonntag

Die Gewittertätigkeit nimmt ab dem Mittag und insbesondere am Nachmittag zu. Laut DWD sind örtlich Unwetter durch heftigen Starkregen um 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit wahrscheinlich. Vor allem in Ostwestfalen ist punktuell mit heftigem Starkregen mit Mengen um 50 Litern pro Quadratmeter zu rechnen. Zudem sind in der Osthälfte Hagel mit Korngrößen von 1-2 Zentimetern möglich. In der Nacht zum Montag schwächen die Gewitter Richtung Osten ziehend ab.