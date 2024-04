Warmes Wochenende in NRW Hier trübt der Saharastaub den Sommertag am Samstag

Auch am Montag bleibt es mild bei 19 bis 22 Grad, dazu ist es zunächst eher sonnig und niederschlagsfrei, später können Schauer oder sogar Gewitter auftreten. Insgesamt sind derart warme Tage so früh im April nicht komplett ungewöhnlich. Am 3. April 1946 wurden in Aachen 27 Grad gemessen, das ist die bisherige Rekordtemperatur. Im Jahr 2018 war es um diese Zeit auch schon sehr warm, in Köln stieg das Thermometer am 8. April auf 25,8 Grad. In beiden Fällen handelte es sich meteorologisch gesehen um Sommertage (ab 25 Grad). Falls es nicht allzu staubig wird in der Atmosphäre, könnte der Aachener Rekord am Samstag fallen.