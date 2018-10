Wetter in NRW: Rekordwerte im Oktober bis zu 29 Grad erwartet

Wetter in NRW

Düssledorf Am Wochenende erwarten Meteorologen Oktober-Höchsttemperaturen. Das warme Wetter ist ungewöhnlich für den Herbst.

Bereits am Samstag sorgt strahlender Sonnenschein für optimales Ausflugswetter. Hinzu kommen ungewöhnlich hohe Temperaturen bis zu 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen am Samstag mitteilte. Das könnten Höchstwerte für den Oktober werden. „Um das genau abzusehen, müssen wir noch das Monatsende abwarten, aber es ist tatsächlich sehr ungewöhlich, solche Temperaturen zu dieser Jahreszeit noch zu haben“, sagte Meteorologe Gerd Budilowsky.