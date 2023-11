Regen, Wind und milde Temperaturen Zum Wochenstart wechselhaftes Herbstwetter in NRW

Das ungemütliche Herbstwetter in Nordrhein-Westfalen hält auch in der neuen Woche weiter an. Es bleibe in den kommenden Tagen regnerisch, windig und mild, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Essen. Zwar lasse der Wind etwas nach, doch gerade in höheren Lagen seien erneut starke bis stürmische Böen möglich. Dazu gebe es viele Wolken und immer mal wieder einzelne Schauer - bei Temperaturen von maximal 11 bis 14 Grad am Montag und 10 und 12 Grad am Dienstag. Zur Wochenmitte ist es laut DWD am Mittwoch zunächst trocken, ehe tagsüber wieder Wolken und Regenschauer aufziehen.