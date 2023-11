Wetter in NRW Auch zur neuen Woche bleiben Regen und Wind

Insbesondere am Sonntagabend komme es zu Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst am Morgen mit. Dafür seien die Temperaturen mit Höchstwerten von 11 bis 15 sowie in höheren Lagen von 8 Grad sehr mild. Es wehe ein mäßiger bis frischer Wind, der sich zu starken und im Bergland auch zu stürmischen Böen steigern könne. Am Nachmittag lasse der Wind jedoch vorübergehend etwas nach, schrieb der DWD.