Wetter in NRW : Sturmböen und Regen am Wochenende

Spaziergänger sitzen bei Nieselregen am Rhein in Düsseldorf auf einer Bank.

In Nordrhein-Westfalen wird es am Wochenende bewölkt - und immer wieder gibt es Regen. Dazu kann es stürmisch werden.

In weiten Teilen von NRW lässt der Herbst mit Regen und Sturmböen grüßen. Am Samstag könne es am ehesten im Süden des Bundeslandes auflockern, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an. „Wir bekommen von Nordwesten Tiefdruckeinfluss“, sagte ein DWD-Meteorologe. Gebietsweise gebe es Schauer, im Norden seien auch Gewitter möglich.