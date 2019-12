Kein Schnee in Sicht : Letztes Adventswochenende wird regnerisch und stürmisch in NRW

Letztes Adventswochenende wird regnerisch und stürmisch in NRW

Kein Schnee in Sicht

Essen Stürmische Böen, viel Regen - und von Schnee keine Spur: Das letzte Adventswochenende in Nordrhein-Westfalen wird wechselhaft.

Der Freitag beginnt den Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge in Westfalen noch oft freundlich, von Westen her ziehen aber Schauer und dichte Wolken auf. Bei milden Temperaturen bis 14 Grad ist es windig, besonders im Bergland und im Westen sind stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde zu erwarten. In der Nacht ist es oft trocken bei Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad.