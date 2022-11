Wetter in NRW​: Regen und Sonne wechseln sich ab​

Wetter in NRW

Offenbach/Essen Nach ungewöhnlich warmen Tagen im Oktober, startet der November wechselhaft und windig. Auch die Temperaturen bleiben nicht mehr sommerlich.

Tief „Karsta“ übernimmt die Wetterregie, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Dienstag verlagert sich demnach eine Front mit dichter Bewölkung ost- beziehungsweise südostwärts, und teils soll es regnen. Von Westen her lockert es dann bereits wieder auf.