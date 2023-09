Wetter in NRW Regen und vereinzelt starke Gewitter erwartet

Am Freitag gebe es im Westen Nordrhein-Westfalens vermehrt aufkommende Schauer, vor allem in der Eifel bestehe dann auch eine geringe Gewittergefahr, teilte der DWD weiter mit. Die Thermometer zeige maximal 20 Grad im Flachland und 15 Grad im Hochland an. Dazu komme ein mäßiger Wind.