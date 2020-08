Wetter in NRW : Regen und Gewitter am Wochenende

Essen Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet ein wechselhaftes Wochenende mit einigen Schauern und Gewittern. Auch vereinzelte stürmische Windböen sind möglich.

Nach etwas Regen am Morgen heitert der Himmel am Freitag zunächst auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Ab dem Nachmittag ziehen dann von Westen her neue Schauer heran, auch einzelne Gewitter mit teils stürmischen Windböen sind möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 21 bis 24 Grad.