Wetter in NRW : Regen und Gewitter am Wochenende - Sonntagnacht ist Bodenfrost möglich

Düsseldorf Das Wetter wird am zweiten Maiwochenende in NRW nach erneuten Regenfällen zunehmend freundlicher. Allerdings gelangt nach der Prognose des DWD zu den Eisheiligen auch kalte Polarluft nach NRW, die nachts für Bodenfrost sorgen kann.

In der Nacht zu Sonntag bestehe diese Gefahr zunächst im Münsterland, in der Nacht zu Montag dann auch in ganz NRW, hieß es am Donnerstag.