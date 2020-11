Wetter in NRW : Regen und bis zu 15 Grad – am Mittwoch wird es sonnig

Wolken ziehen über den Kölner Dom und Fernsehturm. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Donnerstag wird es regnerisch und es kühlt im ganzen Land ab.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Dienstag mit bedecktem Himmel und leichtem Regen. Im Laufe des Tages zieht der Regen nach Osten ab und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad.

Auch der Mittwoch startet laut DWD wolkig, im Laufe des Tages lockert der Himmel aber auf. Bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad wird es heiter bis sonnig.

In der Nacht zu Donnerstag zieht laut Vorhersage eine Kaltfront über Nordrhein-Westfalen auf. Am Tag wechseln sich Regen und Wolken ab, die Temperaturen steigen nicht über 13 Grad.

(mba/dpa)