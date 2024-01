Auflockerung im Süden des Landes Regen in NRW nimmt zum Wochenende ab

Essen · Am Wochenende könnte es in NRW mal wieder einen komplett regenfreien Tag geben. In der Nacht zum Freitag wird es aber erst noch einmal nass.

04.01.2024 , 07:47 Uhr

Ein Mann geht mit einem Regenschirm vor aufziehenden dunklen Wolken spazieren. (Symbolfoto) Foto: dpa/Martin Gerten

Der Dauerregen in Nordrhein-Westfalen lässt zum Wochenende hin laut Vorhersage voraussichtlich nach. Der Sonntag soll komplett regenfrei bleiben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Am Freitag und Samstag soll es noch ab und zu regnen. Für den Donnerstag meldete der DWD teils noch Dauerregen. Zu den bislang gefallenen Regenmengen sollen demnach bis Donnerstagmittag gebietsweise zwischen 2 und 10 Liter pro Quadratmeter hinzukommen. Im Bergischen Land und im Sauerland seien bis zum Freitagvormittag stellenweise noch Mengen von 15 bis 25 Liter pro Quadratmeter wahrscheinlich. Im Laufe des Donnerstags lockert es laut DWD in der Südwesthälfte des Landes stellenweise auf und die Niederschläge lassen nach, hingegen sei im Nordosten weiter mit Wolken und Regen zu rechnen. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich 7 bis 10 Grad. In der Nacht zum Freitag soll es zu stärkeren Regen kommen, der gegen Morgen wieder abzieht. Am Freitag steigen die Temperaturen voraussichtlich auf 6 bis 9 Grad, am Samstag auf 2 bis 5.

(albu/dpa)