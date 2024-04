Aprilwetter, aber ohne Sonne Regen, Gewitter und Schnee am Wochenende in NRW

Tagsüber bleibt es am Sonntag stark bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen, in Hochlagen ist erneut mit Schnee zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal 12 Grad. Auch der Montag folgt dem nassen Trend der Vortage. Für den Wochenstart melden die Meteorologen erneut Regenschauer sowie Schnee in höheren Lagen. Die Temperaturen erreichen der Vorhersage zufolge am Sonntag 7 bis maximal 11 Grad.