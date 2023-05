Wetteraussichten in NRW Sonne satt am Pfingstwochenende

In Nordrhein-Westfalen soll das Wetter in den kommenden Tagen vielerorts heiter werden. Am Mittwoch rechnen die Meteorologen nach einem klaren Morgen mit zunehmend aufziehenden Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Mittwoch mitteilte. Über den Tag wird es oftmals grau. Im Osten des Landes regnet es vereinzelt, ansonsten bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen maximal 12 bis 17 Grad.