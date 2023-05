Sonnige BVB-Meisterfeier möglich? Mildes Pfingstwochenende in NRW erwartet

Während schon am Freitag die Temperaturen an der 20-Grad-Marke kratzten, könnten sie am Pfingstsonntag dann sogar auf bis zu 25 Grad am Niederrhein ansteigen, so der DWD. Es soll heiter werden, mit ein paar Wolken. Im Nordwesten könne es möglicherweise mancherorts auch mal regnen.